Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

9. dakikada Bardhi Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Hatayspor'un 16. dakikada Bertuğ ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Trabzonspor son 4 deplasman maçında 2 puan alabildi

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Stat: Yeni Hatay Stadyumu.

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa, Musa Çağıran, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez.

Gol: Dk. 9 Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Peres (Trabzonspor)