Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'un rakibi Konyaspor
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Konyaspor ise 14 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puanla 10. sırada.
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