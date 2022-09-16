Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hatayspor'un rakibi Kayserispor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan Hatayspor, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Puan cetvelinde 18. sırada bulunan Hatayspor, rakibini yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Kayserispor Süper Lig
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