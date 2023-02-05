Hatayspor'un rakibi Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 20 puan toplayan Hatayspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.
Geride kalan 21 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Hatay Stadyumu.
Hakemler: Murat Erdoğan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay.
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kaan Kanak, Aabid, Boudjemaa, Engin Can Aksoy, El Kaabi, Dudziak, Luis.
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Fabiano, Tarkan Serbest, Donk, Yasin Özcan, Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Ouannes, Chouiar, Fall.
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