Yeni Hatay Stadyumunda 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İlk haftayı bay geçen Hatayspor, Trabzonspor deplasmanında ise 1-0 kaybetti. Serkan Özbalta'nın öğrencileri, taraftarının desteğiyle kırmızı siyahlıları mağlup edip ilk 3 puanını almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 4 puan elde etti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...