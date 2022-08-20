Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hatayspor'un rakibi Gaziantep FK
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Yeni Hatay Stadyumunda 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İlk haftayı bay geçen Hatayspor, Trabzonspor deplasmanında ise 1-0 kaybetti. Serkan Özbalta'nın öğrencileri, taraftarının desteğiyle kırmızı siyahlıları mağlup edip ilk 3 puanını almak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 4 puan elde etti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Gaziantep FK Süper Lig
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