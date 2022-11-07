Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 10 puan toplayan Hatayspor, 17. sırada yer alıyor.

Sezona iyi başlayamayan Atakaş Hatayspor ise Volkan Demirel ile çıkışa geçti. İlk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Güney ekibi, Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 kez kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ligde de yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor.

23 puanlı Medipol Başakşehir bu sezon deplasmanda çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ribeiro, Aabid, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Mounir, Okaka.