Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Atakaş Hatayspor'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.