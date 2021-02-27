Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hatayspor'un konuğu MKE Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, bugün sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.
Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi ise 24 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyetle 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler 20. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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