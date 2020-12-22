Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavili ekip, 13 maçta topladığı 17 puanla 11. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

Hatayspor ile ilk randevu

Trabzonspor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.