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Spor
TRT HABER / AA 17.02.2024 16:00

Hatayspor Sivasspor'u konuk ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor.

Hatayspor Sivasspor'u konuk ediyor
[Fotograf: AA]

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 14'üncü sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Sivasspor ise 33 puan topladı.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hatayspor Sivasspor'u konuk ediyor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz sert vurdu. Topun savunmada Massanga Matondo'nun eline çarpması sonucu Sivasspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında topun başına geçen Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

30. dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sert vuruşunu defansta Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Maksimovic, Rivas, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Dadashov, Halil Dervişoğlu.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Bartuğ Elmaz, Njie, Manaj.

Gol: Dk. 18 Manaj (Sivasspor)

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