Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hatayspor Sivasspor'u ağırlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Yeni Hatay Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatay ekibi, rakibi karşısında galibiyet arıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.
Geride kalan dönemde 41 puan toplayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, haftaya 12. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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