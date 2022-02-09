Yeni Hatay Stadı'nda 17.30'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor

Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Sadık, Samuel, Onur, Ruben, Dylan, Ayoub, Kahraba, Diouf.

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Floranus, Haji, Milosevic, Güray, Poli, Ghacha, Gökdeniz, Nelik, Hakan, Veysel.