Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hatayspor Kayserispor'u ağırlıyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Ligde 5 maçtır yenilmeyen Atakaş Hatayspor, son yenilgisini 23. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla aldı. Hatayspor, Süper Lig'de 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan topladı.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u yenen Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galip geldi. 28 puanı bulunan sarı kırmızılı ekip, Hatay deplasmanından puanla dönüp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Kayserispor Süper Lig
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