Hatayspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Hatayspor, maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.
Geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Maçı topu santra noktasına drone ile bırakıldı
Karşılaşma öncesi Aerobest Havacılık tarafından etkinlik düzenlendi.
Drone pilotu Gürhan Ünses, maçın oynanacağı topu drone ile santra noktasına bıraktı. Etkinlik, taraftarlardan alkış aldı.
İlk yarının önemli anları
13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.
GOL - 18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.
20. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Yeni Hatay Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, Diouf
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric, Sadıku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok
Gol: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
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