Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hatayspor Kasımpaşa'yı konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Hatayspor, maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.
Geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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