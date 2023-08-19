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Spor
TRT HABER / AA 19.08.2023 20:20

Hatayspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı Mersin'de ağırlıyor.

Hatayspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Sezonu deplasmanda 5-1 Pendikspor galibiyetiyle açan Hatayspor, ligin ikinci haftasına averajla ilk sırada girdi.

İlk maçta genç oyuncuların ve yeni transferlerin etkili olduğu Hatay ekibi, Kasımpaşa maçına da galibiyet parolasıyla çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, ilk defa seyircisi karşısına çıktı.

Konuk Kasımpaşa ise ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hatayspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Stat: Mersin

Hakemler: Mert Güzenge,  Ali Tuna, Cemil Tunç.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Görkem Sağlam, Bashiru, Aburjania, Engin Can Aksoy, Strandberg, Mendes, Bertuğ Yıldırım.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Duhan Aksu, Omeruo, Ben Ouanes, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Gomis, Fall.

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