Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Gaziantep FK'ya konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.
İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak. Gaziantep FK'nın 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1' den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Gaziantep FK Süper Lig
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