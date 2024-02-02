Hatayspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.
Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.
Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Mersin
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy.
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Fernandes, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg.
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Salih Dursun, Levent Mercen, Bertolacci, Eysseric, Rohden, Emre Mor, Güven Yalçın, Serdar Dursun.