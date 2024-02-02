Parçalı Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 02.02.2024 16:55

Hatayspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Hatayspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hatayspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Fernandes, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg.

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Salih Dursun, Levent Mercen, Bertolacci, Eysseric, Rohden, Emre Mor, Güven Yalçın, Serdar Dursun.

ETİKETLER
Fatih Karagümrük Hatayspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Galatasaray'dan iki transfer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
17:13
Emine Erdoğan: Yaşı kemale erenler toplumun öncüsü kabul edilir
17:15
İzmir'de öldürülen taksi şoförünün cenazesi memleketine götürüldü
17:11
Tunceli'de yaban keçisi avına 345 bin lira ceza
17:02
Emine Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ