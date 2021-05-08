Hatayspor Denizlispor'u konuk ediyor
Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, bugün Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki saat 20.30'da başlayan maçı Erkan Özdamar yönetiyor.
Hatayspor, ligde oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı, topladığı 57 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 7-0 yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.
Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise 28 puanla son sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada sağ kanattan Popov'un cezası içine yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın sert şutu üstten az farkla auta gitti.
18. dakikada Popov'un sağ kanattan taç çizgili yanından ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
20. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topu alan Diouf'un verdiği pasla topla buluşan Boupendza'nın sert şutu direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Sacko'ya Mesut Çaytemel'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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