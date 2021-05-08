Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hatayspor Denizlispor'u konuk edecek
Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki saat 20.30'da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek.
Hatayspor, ligde oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı, topladığı 57 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 7-0 yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.
Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise 28 puanla son sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Denizlispor Süper Lig
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