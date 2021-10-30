Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Beşiktaş'ı konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.
Hatayspor gibi 20 puanı bulunan Beşiktaş, geçen hafta aldığı Galatasaray galibiyetini taçlandırmayı amaçlıyor.
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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