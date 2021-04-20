Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Antalyaspor'u ağırlıyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor.
Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilen Antalyaspor, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Hatayspor Süper Lig
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