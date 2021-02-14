Hatayspor Alanyaspor'u konuk ediyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Turgut Doman yönetiyor.
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.
Alanyaspor ise 41 puanla Hatayspor'un bir basamak üzerinde yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 6-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.
15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.
22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.
37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.
KIRMIZI KART - 45. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.