Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hatayspor Alanyaspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.
Alanyaspor ise 41 puanla Hatayspor'un bir basamak üzerinde yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 6-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Hatayspor Süper Lig
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