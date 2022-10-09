Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hatayspor Alanyaspor karşısında
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Atakaş Hatayspor, ilk galibiyetini geçen hafta elde etti.
Bordo beyazlılar, Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla yenmişti 4 puanı bulunan Hatay ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.
Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Francesco Farioli'nin öğrencileri, 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
İlk hafta deplasmanda kazanan konuk ekip, dış sahada oynadığı diğer 3 maçtan bir puan çıkartabildi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Hatayspor Süper Lig
Son Haberler
- 16:57
- 16:57
- 16:44
- 16:26
- 16:17
Sıradaki Haber
Milli sporcu Ferhat Arıcan paralel bar aletinde altın madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz