Yeni Hatay Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Atakaş Hatayspor, ilk galibiyetini geçen hafta elde etti.

Bordo beyazlılar, Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla yenmişti 4 puanı bulunan Hatay ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Francesco Farioli'nin öğrencileri, 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İlk hafta deplasmanda kazanan konuk ekip, dış sahada oynadığı diğer 3 maçtan bir puan çıkartabildi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...