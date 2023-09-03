Hatayspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıktı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Yukatel Adana Demirspor ise ligdeki ilk iki maçında hanesine 4 puan yazdırmayı başardı.
Geçtiğimiz hafta oynayacağı Beşiktaş maçı, UEFA Konferans Ligi mücadeleleri nedeniyle ertelenen mavi lacivertliler, Genk karşısındaki başarılı oyununa rağmen Avrupa'ya veda etti.
Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak teselli bulmayı hedefliyor.
Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Aburjania, Engin Can Aksoy, Strandberg, Mendes.
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye.