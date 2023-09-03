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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 21:34

Hatayspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Hatayspor Adana Demirspor'u ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıktı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hatayspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Yukatel Adana Demirspor ise ligdeki ilk iki maçında hanesine 4 puan yazdırmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta oynayacağı Beşiktaş maçı, UEFA Konferans Ligi mücadeleleri nedeniyle ertelenen mavi lacivertliler, Genk karşısındaki başarılı oyununa rağmen Avrupa'ya veda etti.

Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak teselli bulmayı hedefliyor.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Aburjania, Engin Can Aksoy, Strandberg, Mendes.

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye.

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