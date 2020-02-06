Güneş Tecelli son yolculuğuna uğurlandı
Türk basınının duayen isimlerinden Güneş Tecelli son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Tecelli, uzun yıllar TRT'de görev yapmıştı.
Türk basınına uzun yıllar emek veren duayen isim Güneş Tecelli, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Tecelli, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türk basının duayen isimlerinden Güneş Tecelli son yolculuğuna uğurlandı...— TRT Spor (@trtspor) February 6, 2020
82 yaşında hayata gözlerini yuman Tecelli, uzun yıllar TRT'de görev yapmıştı. pic.twitter.com/JdDIdRXr4b
1938 yılında Lefkoşa'da doğan Tecelli, uzun yıllar TRT bünyesinde çalıştı.
TRT'de maç anlatan ve spor programları yapan Güneş Tecelli, 70'li yıllarda, Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sunduğu “Telespor” programıyla biliniyordu.
Çeşitli gazetelerde televizyon eleştiri yazıları da yazan usta ismin mizah alanında yazdığı iki kitabı bulunuyordu.
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