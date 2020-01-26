Göztepe'nin yeni stadındaki ilk konuğu Beşiktaş
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Halıl Akbunar Göztepe'yi 1-0 öner geçirdi. Bu gol Gürsel Aksel Stadı'nda atılan ilk olark olarak tarihe geçti.
38. dakikda Beşiktaş'ta Burak Yılmaz penaltı atışıyla eşitliği sağladı. 1-1
45+3. dakikada Borges Göztepe'yi tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-1 Bu golle ilk yarı sona erdi.
Süper Lig'in ikinci devresine deplasmanda Antalyaspor karşısında 3-0'lık galibiyetle başlayan Göztepe, bu karşılaşmayı kazanarak stadındaki ilk maçında taraftarına üç puanı hediye etmek istiyor.
Ligde 26 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, 30 puanla 7. sıradaki Beşiktaş'la ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilir Maç Merkezi'nden anlık takip edebilirsiniz.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
8. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından çizgiye inen Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahasında topla buluşun Serdar Gürler'in şutunu kaleci Karius engelledi.
GOL: 25. dakikada sol kanattan topu Douglas'tan kaparak ceza sahasına giren Serdar Gürler'in pasında ön direkte bulunan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Jerome'un sağ çaprazdan ceza alanı içine girip, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Karius meşin yuvarlağı çıkardı.
PENALTI 36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.
GOL: 38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL: 45+3. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Borges'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GÖZTEPE'DEN TEHLİKE 60. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Vida dokundu, top Jerome'a çarpıp auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKELİ ATAK 62. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla Tyler Boyd ceza alanı içinden vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kaleci Beto'da kaldı.
Stat: Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, Boyd, N'Koudou, Burak
Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Castro, Dk. 54 Soner Aydoğdu (Göztepe), Hutchinson, (Devre arası) Dk. 52 Kevin N'Koudou (Beşiktaş)