Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Göztepe'nin rakibi Rizespor
Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek
Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.
Son maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer 35 puanla 13. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Göztepe Çaykur Rizespor Süper Lig
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