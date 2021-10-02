Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Burak Şeker yönetiyor.

Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele ediyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 5 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan GZT Giresunspor ise bu sezon ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik Özkoç.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Makana Rudi Baku, Yalçın Kayan, David Tijanic, Cherif Ndiaye.

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Alexis Perez, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho