Göztepe'nin rakibi Başakşehir
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Göztepe, sezona 1-1'lik Fraport-TAV Antalyaspor beraberliği ile başlamış, ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 beraber kalan Göztepe, taraftarı önünde ilk galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
2021-2022 sezonunda henüz puanla tanışamayan Medipol Başakşehir ise kötü gidişe dur demek istiyor.
Turuncu lacivertliler; Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son olarak Yukatel Kayserispor'a 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Danijel Aleksic'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.