Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, yarın son 3 maçını kayıpsız geçen Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Ligde 25. haftaya 34 puanla 8. sırada giren Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir 49 puanla lider durumda bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.