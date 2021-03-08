Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Son 4 maçında 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayan Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor.

26 puan ile 18'inci sırada yer alan Erzurumspor da, sahaya galibiyet için çıkacak.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

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