Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Göztepe'nin konuğu Erzurumspor
Göztepe, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.
Son 4 maçında 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayan Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor.
26 puan ile 18'inci sırada yer alan Erzurumspor da, sahaya galibiyet için çıkacak.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Göztepe Erzurumspor Süper Lig
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