Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Göztepe'nin konuğu Başakşehir
Süper Lig'in 25. haftasında bugün Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.
Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.
Etiketler: Göztepe Medipol Başakşehir Süper Lig
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