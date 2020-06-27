Süper Lig'e koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmeden önce 21. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, daha sonra çıktığı iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar ligde 29. haftaya 37 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında galip gelerek üst Avrupa potasına yaklaşmak istiyor.

Öte yandan ligde çıktığı son 5 maçta sadece 1 kez galip gelebilen İzmir temsilcisi Göztepe ise kötü gidişata evinde son vermenin hesaplarını yapıyor.

Aytemiz Alanyaspor ise ligde 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Castro, Halil, Serdar, Wilczek.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse.