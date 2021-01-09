Göztepe'nin konuğu Antalyaspor
Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.
Göztepe, ligde geride bıraktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla 13. sırada yer aldı.
Fraport TAV Antalyaspor ise ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan topladı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
30. dakikada hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Napoleoni, Brown Ideye, Cherif Ndiaye
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 15 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Orgill
Sarı kart: Dk. 8 Murat Paluli (Göztepe)
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