Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Göztepe, Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Turgut Doman yönetiyor.
İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a yenilen Göztepe'nin 25 puanı bulunuyor.
Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi. Malatya ekibinde cezalı Kubilay Kanatsızkuş ile Teenage Hadebe bugün forma giyemiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz.
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Obinna, Halil, Diabate, Soner, Tripic, Ndiaye.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamad, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Fofana, Mallan, Acquah, Adem Büyük, Umut, Tetteh.
Etiketler: Göztepe Süper Lig Yeni Malatyaspor
Sıradaki Haber
Türk atletizminin yıldızları piste çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz