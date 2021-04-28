Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo mavililerin 63 puanı var.

Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1 'den canlı takip edebilirsiniz...