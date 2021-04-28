Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Göztepe Trabzonspor'u konuk ediyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor İzmir'de karşılaşıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo mavililerin 63 puanı var.
Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1 'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Göztepe Süper Lig Trabzonspor
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