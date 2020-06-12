16. dakikada Anthony NwakaemeTrabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

41. dakikada Guilherme gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle verilen araya, 53 puanla lider giren Trabzonspor, kalan 8 haftalık bölümün ilk maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Bordo-mavili takım şampiyonluk hedeflerken, takipçileri de aynı hedefi kovalıyor.

Medipol Başakşehir, bordo mavili takım ile aynı puanda, Galatasaray 3, Demir Grup Sivasspor 4 puan farkla şampiyonluğu hedefliyor. Trabzonspor, İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir, Maç Merkez'inden anlık takip edebilirsiniz.

Göztepe iddialı

Ev sahibi Göztepe de karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Son üç sezonda Trabzonspor karşısında beş maçın üçünü kazanan sarı-kırmızılı takım, yine kazanmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Koronavirüs arasına 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti ile giren Göztepe 37 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK FIRSAT TRABZONSPOR'DAN 2. dakikada Trabzonspor büyük bir tehlike yarattı. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Novak yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR YİNE GOLE YAKLAŞTI 5.dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına etkili bir orta yolladı. Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 16. dakikada Trabzonspor organize bir hücumla golü buldu. Sağ kanatta kısa paslaşmalarla son çizgiye inen Pereira kale sahasına harika bir orta yolladı. Yakın mesafede iyi yer tutan Nwakaeme düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

22. dakikada Nwakaeme yine sol kanatta topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılıp çaprazdan şutunu attı fakat top yakın direğin dibinden dışarı gitti.

TRABZONSPOR YİNE KAÇIRDI 34. dakikada ani gelişen Trabzonspor hücumunda topla buluşan Sörloth süratle ceza sahasına yaklaşıp pasını sağ taraftaki Ekuban'a verdi. Ekuban çaprazdan karşı karşıya pozisyonda kaleci Beto'yu geçemedi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI 41. dakikada Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük'ten ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı.

Hakem: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

Stat: Gürsel Aksel

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni (Dk. 37 Poko), Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Gol: Dk. 16 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 28 Guilherme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Guilherme (Trabzonspor)