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Göztepe MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, bugün ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puanda girdi.
Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, İzmir kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk maçı Göztepe 3-1 kazanmıştı.
Stat: Gürsel Aksel.
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık.
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek
MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill
Etiketler: süper lig MKE Ankaragücü GöztepeSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:14
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