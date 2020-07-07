Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, İzmir kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk maçı Göztepe 3-1 kazanmıştı.

Stat: Gürsel Aksel.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill.

Göztepe'de 5 eksik

Deniz Kadah, Cameron Jerome, Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de cezalı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 42. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 41 müsabakada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.

MKE Ankaragücü tarafı

Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.