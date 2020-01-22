Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında bugün saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşıyor.

Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Mehmet Göktuğ, Taarouco, Borges Mora, Da Costa, Serdar Gürler, Gassama, Zlatko Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz Kadah, Soner Aydoğdu

Antalyaspor: Ferhat, Mukairu, Kudriashov, Kulembe Ribeiro, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı

Kaynak: AA