Göztepe kupada Antalyaspor'u konuk ediyorHaber Giriş:
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında bugün saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşıyor.
Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.
MAÇIN 11'LERİ
Göztepe: Mehmet Göktuğ, Taarouco, Borges Mora, Da Costa, Serdar Gürler, Gassama, Zlatko Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz Kadah, Soner Aydoğdu
Antalyaspor: Ferhat, Mukairu, Kudriashov, Kulembe Ribeiro, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı
Kaynak: AA