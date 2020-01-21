Spor
Göztepe kupada Antalyaspor'u konuk edecek21 Ocak 2020 Salı 16:55 - Son Güncelleme
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak.
[Grafik: TRT HABER]
Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında 22 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Antalyaspor