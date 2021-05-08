Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son 3 haftaya 51 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve deplasmanda üst üste 3 karşılaşmasında puan çıkaramayan İttifak Holding Konyaspor, son 3 hafta öncesinde 45 puan ve averajla 11. durumda yer alıyor.

Sezon başında Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı rakip olacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...