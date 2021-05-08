Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Göztepe Konyaspor ile karşılaşacak
Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor bugün İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde son 3 haftaya 51 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve deplasmanda üst üste 3 karşılaşmasında puan çıkaramayan İttifak Holding Konyaspor, son 3 hafta öncesinde 45 puan ve averajla 11. durumda yer alıyor.
Sezon başında Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı rakip olacak.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Göztepe 3-2 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
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