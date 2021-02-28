Mücadelenin 15. dakikasında Kasımpaşa'da Luckassen direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Göztepe, üst üste aldığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri ile çıkışa geçmişti. Ev sahibi takımda hedef kazanarak seriyi korumak. Göztepe'nin zorlu mücadele öncesi 32 puanı bulunuyor

Kasımpaşa ise 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında son vermişti. Lacivert beyazlılar, İzmir deplasmanından da 3 puan ile dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa, 25 maçlık süreçte 29 puan topladı.

Ligin ilk devresinde iki takım golsüz berabere kalmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...