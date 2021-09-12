Göztepe, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

İlk 3 maçta 2 puan toplayan ve Ünal Karaman'ın yerine Sırp çalışıtırıcı Nestor El Maestro'yu göreve getiren Göz-Göz, geriye düştüğü maçta evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesini bildi.

Maça hızlı başlayan konuk takım 7. dakikada Deniz'le öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 üstünlükle tamamladı.

Göztepe 64. dakikada önce Ndiaye ile beraberliği yakaladı. 83. dakikada ise sahneye çıkan Tijanic attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim oldu.

2021-2022 sezonunda henüz puanla tanışamayan Medipol Başakşehir ise kötü gidişe dur diyemedi.

Turuncu lacivertliler ligde henüz puanla tanışamadı.

[Fotoğraf: AA]

Göztepe yeni çalıştırıcısı Nestor El Maestro ilk maçına çıktı

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayan ancak 3. haftanın ardından tecrübeli teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip takımın başına Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdi.

Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki 32. çalıştırıcısı olan El Maestro, Andra Kutik (1960-1961), Dinca Schileru (1971-1972), Oscar Hold (1975-1976), Ilie Datcu (1981-1982, Zoran Ristic (1981-1982) ve Jozef Jarabinsky'nin (1999-2000) ardından 7. yabancı isim olarak görev yapacak.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe, 3. haftada 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzmir temsilcisinde Kerim Alıcı ve Makana Baku'nun yerine Dino Arslanagic ile Lourency forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte Lourency bu sezon ilk 11'de ilk kez şans buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribünde üzerinde "Senin sesin yenilgi tanımaz" yazılı pankart açtı.

[Fotoğraf: AA]

Medipol Başakşehir'de 4 değişik isim

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişiklik yaptı. İstanbul temsilcisinde Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Junior Caiçara ve Fredik Guldbrandsen'in yerine Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka mücadele etti.

Medipol Başakşehir'in yeni oyuncularından Stefano Okaka bu sezon ilk kez forma şansı buldu

Geçen sezon forma giyen Göztepe'de forma giyen Peter Zulj, yeni takımı Medipol Başakşehir'de eski takımına karşı yedek soyundu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 7. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza sahası sol çapraz pozisyonda Deniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency'nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Visca'nın topuna hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga'nın kaleye göndermek istediği top, kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle Duarte'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Medipol Başakşehir 1-0 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Cherif Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.

GOL - 64. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

GOL - 83. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 88 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye, Lourency (Dk. 70 Baku, Jahovic (Dk. 46 Tijanic)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 63 Rodrigues), Duarte, Ndayisimiye, Lima (Dk. 86 Guldbrandsen), Visca (Dk. 75 Chadli), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atabey Çiçek), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Cherif Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir, Dk. 75 Obinna, Dk. 90+3 Halil Akbunar, Dk. 90+5 İrfan Can Eğribayat (Göztepe)