Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göztepe Gençlerbirliği'ni ağırlıyor
Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.
Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
Öte yandan son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Göztepe Gençlerbirliği Süper Lig
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