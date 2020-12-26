Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Dört galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise ligde 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka,Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar.

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Bertan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndaiye, Jimmy, Aatif, Ndao, Mevlüt.