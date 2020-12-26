Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Göztepe'nin konuğu olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.
Dört galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise ligde 18 puanla 11. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Bertan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni.
Etiketler: Fatih Karagümrük Göztepe Süper Lig
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