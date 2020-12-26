Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Dört galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise ligde 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Bertan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni.