Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Göztepe Denizli deplasmanında
Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanacak Ege derbisinde Yukatel Denizlispor, Göztepe'yi konuk edecek.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde 7 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor 14 puanla son sırada yer alıyor.
Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından takımın başına Hakan Kutlu'yu getirdi. Denizlispor, Kutlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta, öne geçmesine rağmen lider Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresindeki maçı Göztepe 5-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Göztepe Denizlispor Süper Lig
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